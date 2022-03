Covid: in Piemonte 3.255 nuovi casi, -18 ricoverati

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato oggi 3.255 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 9,8% dei 33.160 tamponi eseguiti, di cui 29.684 antigenici. In calo il numero dei ricoverati: -2 in terapia intensiva, dove il totale scende a 22, negli altri reparti -16, dato complessivo a 598. Otto i morti, ma nessun decesso si riferisce alla giornata di oggi; i nuovi casi di guarigione sono 2.547, le persone in isolamento domiciliare 52.517, gli attualmente positivi 53.137.