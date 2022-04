Viabilità: Sp23, aperta bretella che snellisce il traffico

Il traffico veicolare sulla Strada Provinciale 23 del Sestriere proveniente dalla Val Chisone, e diretto verso la circonvallazione di Pinerolo, è deviato da questa mattina sulla nuova bretella di svincolo, in modo da consentire la realizzazione in sicurezza di ulteriori lavorazioni per la costruzione della rotatoria sulla SP 23 in località San Martino a Pinerolo. La bretella produce un primo alleggerimento sul tracciato storico della Provinciale 23 in ingresso a Pinerolo. La rotatoria in fase di completamento consentirà il passaggio diretto del traffico dalla circonvallazione di Pinerolo al tracciato storico della Provinciale 23 e viceversa, riducendo quindi i passaggi nella zona commerciale e nei pressi del plesso scolastico Lauro-Puccini e attenuando il disagio derivante dalla chiusura delle gallerie Craviale e Turina sulla Provinciale 23.