Pnrr: Cirio, è strumento di ripartenza, possiamo farcela

"Parlare del Pnrr che è l'energia della ripartenza nel giorno in cui finisce l'emergenza sanitaria, e farlo negli spazi in cui è nata l'Italia, è un grande segnale. Noi dobbiamo dare oggi una voce di speranza, dire ai cittadini che ce la possiamo fare. Qui abbiamo combattuto il nazifascismo, se ce l'hanno fatta i nostri nonni allora possiamo farcela noi ora: il Pnrr è lo strumento che ci aiuterà in questa ripartenza". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto in apertura del seminario nazionale 'Il Pnrr e le assemblee elettive', preparatorio del Rapporto sulla legislazione 2022. "Abbiamo però il dovere - ha sottolineato Cirio - di alzare ogni barriera contro il malaffare, e dobbiamo dire ai nostri Comuni di progettare: sarà più forte chi avrà progettato per tempo, restituendo al nostro ruolo di politici quello della programmazione. Negli anni ci siamo un po' schiacciati sulla gestione, ma il nostro primo ruolo e' un altro, quello di dare l'indirizzo ai nostri territori". "Le Regioni - ha rimarcato - sono una grande risorsa per l'Italia e lo saranno anche per il Pnrr, sul quale il rapporto con il Governo e' di collaborazione: rivendichiamo tuttavia un ruolo maggiore".