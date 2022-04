Tav: ripartono lavori Osservatorio, c'è anche Torino

"Oggi è un giorno molto importante, ripartono i lavori dell'Osservatorio sulla Torino-Lione con un nuovo commissario, Calogero Mauceri, ma soprattutto ripartono con la città di Torino". Così il sindaco Stefano Lo Russo a margine della seduta. "L'osservatorio è il luogo del dialogo e del confronto, anche aspro - aggiunge Lo Russo - Talvolta può capitare che non si è d'accordo ma sempre nel rispetto dei ruoli reciproci e sempre con una dimensione di istituzioni che si parlano tra di loro". Per il primo cittadino è "veramente importante ripartire con questo approccio. Oggi abbiamo chiesto formalmente di integrare l'Osservatorio con la Città metropolitana di Torino che deve sedere a pieno titolo nell'Osservatorio, con le Unioni dei comuni montani perché il luogo di discussione deve includere questi enti. Sono ottimista nel ritenere che si possa modificare il Dpcm e allargare la rappresentanza istituzionale".

Nel suo intervento durante la riunione dell'Osservatorio, Lo Russo evidenzia "l'elemento simbolico di tenerla nella sede del Consiglio della Città metropolitana, l'istituzione che più di altri può rappresentare il territorio coinvolto". E ribadisce lo "spirito di dialogo che deve animare l'Osservatorio, nato come luogo di confronto, talvolta anche aspro, che però deve essere su temi e deve avere come caratteristica di partenza il rispetto reciproco". "Luogo in cui si discute - prosegue - sulle modalità con cui l'infrastruttura deve essere realizzata, sugli impatti sui territori, sulle migliori modalità per riuscire a far diventare la Torino-Lione un'opera che serve allo sviluppo del nostro territorio. Le ferrovie - conclude - rappresentano un veicolo straordinario di sviluppo del nostro territorio, sociale, economico, culturale e ambientale. Sono convinto che in un'epoca di transizione ecologica e di spiccata attenzione verso i temi dell'ambiente, la politica debba farsi carico di individuare soluzioni e modalità che servano davvero allo sviluppo sostenibile e parlando di trasporto l'elemento della riduzione dell'emissione di gas serra nell'atmosfera è uno di quelli essenziali che mi convincono da sempre nell'individuare le ferrovie e i treni come meccanismo di infrastrutturazione".