A2a e Acsm Agam cedono asset non strategici distribuzione gas

A2A e Acsm Agam insieme ad altre società dalle stesse controllate, hanno perfezionato oggi con il Consorzio formato da Ascopiave, Acea, e Iren - aggiudicatario della gara relativa alla cessione di concessioni nell'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale - il closing della vendita di alcuni asset ritenuti non strategici per i venditori. Il perimetro di attività oggetto dell'operazione, nel suo complesso per entrambi i gruppi, comprende circa 157 mila utenti, distribuiti in 8 Regioni d'Italia, facenti parte di 24 ATEM, per circa 2.800 km di rete. Il valore economico della cessione in termini di enterprise value (valore d'imprese ndr) è di 125,4 milioni di euro (di cui gruppo Acsm Agam per 40,6 milioni di euro) a fronte di una rab totale di 102 milioni di euro (di cui gruppo Acsm Agam 25,5 milioni di euro). (ANSA).