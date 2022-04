Prima Industrie: completato spin ff, nasce Prima Additive

Prima Industrie, società che opera nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera e dei componenti elettronici per applicazioni industriali, ha completato l'operazione di scorporo della Business Unit attiva nel campo delle tecnologie di additive manufacturing, ed il conferimento della stessa alla società 3D New Technologies Srl (3D-NT). L'operazione ha avuto luogo tramite sottoscrizione in natura da parte di Prima Industrie dell'aumento di capitale riservato effettuato dalla società 3D-NT la quale ha poi deliberato il cambio della ragione sociale in Prima Additive Srl. Con questa operazione Prima Industrie assume una quota di partecipazione in Prima Additive Srl pari al 50.01%. Prima Additive Srl manterrà "stretti rapporti di collaborazione industriale con il Gruppo Prima Industrie". 'operazione e' collegata a un progetto più ampio che prevede l'ingresso in tale società di nuovi investitori per contribuire ai piani di sviluppo del business.