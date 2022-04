Torino: anagrafi, salgono a quattro quelle aperte al sabato

Si rinforza, con una nuova apertura al sabato, l'attività della task force del Comune di Torino dedicata ai servizi anagrafici per smaltire progressivamente l'arretrato delle carte d'identità elettroniche. Alle tre sedi aperte il sabato mattina nei primi due mesi di attivazione del servizio, nei quali sono state emesse circa 3.500 carte d'identità elettroniche, da domani si aggiungerà anche quella di corso Racconigi 94, nella Circoscrizione 3. "I primi mesi hanno dato un ottimo risultato - sottolinea l'assessore ai Servizi Civici, Francesco Tresso -, la produttività è stata aumentata di circa il 20% nonostante la diminuzione di personale. Grazie alle procedure concorsuali in corso contiamo di assumere almeno 40 persone da destinare agli sportelli per continuare nella nostra azione di potenziamento del servizio. I risultati delle prime otto settimane di task force ci dicono che siamo sulla buona strada per riportare le liste di attesa ad uno standard accettabile entro la fine dell'anno". Complessivamente sono un centinaio i dipendenti, sia interni che esterni all'Area Servizi Civici, che a rotazione opereranno a regime su 30 sportelli aperti in via straordinaria i sabati mattina fino al 19 luglio.