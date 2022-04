Maltempo: Piemonte, neve in collina e -20 gradi in montagna

Neve fino a quote collinari, temperature a -20 in montagna, grandinate e vento in Piemonte. E' la coda dell'inverno che in pratica non c'è stato, con 111 giorni di siccità. Dopo le grandinate e le tempeste di vento di ieri pomeriggio, con danni alle coltivazioni tra le province di Cuneo e Torino, termometro in picchiata nella scorsa notte: la minima è stata di 4.5 gradi nel centro di Torino, 0,7 a Cuneo città. Molto rigide le minime in montagna: -24,9 sul Monte Rosa, -19 a Ceresole Reale (Torino) nel parco del Gran Paradiso, -18,2 a Bardonecchia (Torino) in Valle di Susa. Nella tarda mattinata di oggi la quota neve salirà a 1.000 metri, nel pomeriggio è previsto un miglioramento del tempo. Anche la prossima notte, tuttavia, sarà molto fredda.