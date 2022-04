Teatro Regio, Lo Russo "Jouvin saprà farlo ripartire"

"Jouvin rappresenta al meglio la nuova fase che vogliamo avviare per il Teatro Regio". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, al termine della riunione del Consiglio di indirizzo della Fondazione lirica che ha concluso la selezione del nuovo sovrintendente individuando all'unanimità in Mathieu Jouvin, attuale direttore aggiunto al Theatre des Champs-Elysees, la persona da sottoporre al Ministero della Cultura per la nomina ufficiale, come prevede la legge. Jouvin è stato selezionato tra i 25 candidati che hanno risposto alla manifestazione di interesse avviata dalla fondazione lirica, tra le più importanti d'Italia, lo scorso febbraio. Tutti profili di grande qualità, tra i quali è emerso quello del francese, 43 anni, "una robusta formazione economica - lo presenta il sindaco Lo Russo - e una carriera di assoluto prestigio, nella quale ha già dimostrato di saper ricoprire ruoli di responsabilità". Un profilo, quello di Jouvin, "per far ripartire il teatro", da poco uscito da una difficile situazione economica che ha portato il ministero a commissariarlo, in grado secondo il Consiglio di indirizzo di rispondere a tre esigenze: "riportare serenità nel teatro - sottolinea Lo Russo - dare stabilità al governo dell'ente e dargli prospettive vere in un'ottica di consolidamento nazionale e di proiezione internazionale".

Il sindaco Lo Russo ringrazia il Consiglio di Indirizzo del Teatro Regio, che presiede, per "il clima positivo e collaborativo". "Abbiamo lavorato con grande riservatezza e serietà, uno spirito con cui auspico si possa proseguire", dice a proposito della selezione del nuovo sovrintendente, condotta con colloqui online e in presenza. "Sono state fatte valutazioni precise e dettagliate, con l'asticella che di volta in volta si è alzata molto", sottolinea Lo Russo, che ha anche ringraziato il commissario straordinario dell'ente, Rosanna Purchia, attuale assessore alla Cultura della Città di Torino, e il direttore generale Guido Mulè, "per come hanno gestito i difficili mesi di commissariamento". Il contratto di Mulè è stato prorogato fino al 31 maggio, "per consentire il passaggio di consegne con il nuovo sovrintendente", che potrebbe decidere di avvalersi di un direttore artistico, ruolo attualmente occupato da Sebastian Schwarz, il cui contratto scade a fine anno. "Sono scelte che spetteranno al nuovo sovrintendente - taglia corto Lo Russo - una persona che ci candidiamo a sostenere convintamente, che parla perfettamente italiano e conosce le potenzialità di crescita del teatro". Nei parametri previsti dalla legge il suo compenso: 150 mila euro lordi, oltre all'alloggio in cui vivrà con la moglie e i due figli. "La sua conoscenza del nostro teatro e della lirica italiana danno ampie rassicurazioni - conclude - al pari della consapevolezza del ruolo e dell'impegno che dovrà affrontare".