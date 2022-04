SACRO & PROFANO

Repole asserragliato nel bunker, a S. Lorenzo fervono i preparativi

Nulla trapela dall'entourage del nuovo vescovo di Torino. A quanto pare nel lavoro episcopale si ispirerà all'amico e collega di Modena, Castellucci, lanciato verso la presidenza della Cei. Il caso della cresima a un transessuale. I misteri di "frate mitra" Girotto

Nulla filtra dal bunker di S. Lorenzo dove l’entourage del nuovo arcivescovo di Torino, don Roberto Repole, si sta preparando per la sua ordinazione e il suo ingresso che avranno luogo sul sagrato del duomo il 7 maggio prossimo. Qualche inquietudine trapela e se ne è fatto interprete uno degli insegnanti della facoltà teologica laddove citando il Nemo propheta in patria di Luca 4,24 ha auspicato che l’accoglienza del clero diocesano per il nuovo arcivescovo non sia quella che i nazareni riservarono al Figlio del falegname: «Nessun profeta è gradito nella sua patria».

Sempre più appare comunque che il modello al quale si ispirerà don Repole sarà quello del suo amico e sodale arcivescovo di Modena, monsignor Erio Castellucci, classe 1960, ordinato nel 1984, già docente in teologia e preside presso la facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, autore di numerose pubblicazioni sul ministero presbiterale e quindi con un percorso di vita e di studi molto simile a quello del collega piemontese. Solo un particolare lo differenzia e cioè l’attività come parroco che – a differenza di Repole – il suo amico Castellucci ha svolto dal 2009 al 2015 in una parrocchia di Forlì. Tra l’altro lo stesso Castellucci – assai gradito a papa Francesco – ha numerose chanche di essere preferito al cardinale Matteo Zuppi come nuovo presidente della Cei.

Al di là e oltre le illazioni, per capire quanto l’ecclesiologia di don Repole – sulla quale torneremo – abbia pesato in vista della sua nomina, occorre leggere l’intervento del cardinale Marcello Semeraro in sala stampa vaticana presentando la Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla riforma della Curia Romana il 21 marzo scorso. In essa, uno dei pochi teologi citati dall’influente porporato, insieme a Luciano Manicardi, ex priore di Bose, è proprio Roberto Repole che sul magistero del papa scrisse nel 2017 il libretto edito dalla Libreria vaticana: “Il sogno di una Chiesa evangelica. L’ecclesiologia di papa Francesco”.

Sembra che in una popolosa parrocchia di Torino si sia presentata una signora chiedendo di poter ricevere il sacramento della Confermazione. Appurato che si trattava di un maschio che aveva cambiato sesso, il buon parroco ha chiesto lumi alla Curia la quale si è rivolta alla Santa Sede che ha autorizzato il conferimento utilizzando la formula sacramentale al femminile.

Voci circolanti nella “Gerusalemme progressista” del Piemonte, il ridente comune di Albiano d’Ivrea, sul cui territorio si insedierà la nuova comunità che accoglierà l’ex priore di Bose Enzo Bianchi, affermano che l’operazione che ha portato all’acquisto della cascina, insieme ai terreni circondanti l’edificio, ammonti a quasi quattro milioni di euro. Esagerazioni maliziose di qualche detrattore? Solo i diretti interessati potranno smentirla.

Si è spento giovedì scorso Silvano Girotto, meglio conosciuto come Frate Mitra. Come ha detto Giancarlo Caselli, egli fu un personaggio dalle mille facce e dalle mille vite e recò un contributo determinante, collaborando con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per la cattura nel 1974 del primo nucleo armato delle Brigate Rosse rendendo possibile l’arresto di Renato Curcio e Alberto Franceschini. Nato nel 1939 a Caselle Torinese si arruolò giovanissimo nella Legione Straniera venendo inviato in Algeria e dalla quale disertò – secondo quanto da lui affermato – per non partecipare alle torture nei confronti dei combattenti algerini. Rientrato in Italia fu coinvolto con altri in una rapina a Torino ad una tabaccheria e per questo subì un processo dove fu condannato al carcere, scontato alle Nuove. Qui, incontrando il mitico cappellano padre Ruggero Cipolla, maturò la vocazione fino ad entrare nell’Ordine francescano dei Frati Minori dove, il 10 ottobre 1963, emise la professione indossando il saio e assumendo il nome di uno dei primi compagni del Poverello di Assisi, Frate Leone. Il suo ardore e il suo zelo lo spinsero a farsi ordinare sacerdote e a questo punto si innesta un episodio poco conosciuto della sua vita e che anche nella sua autobiografia non appare chiarito fino in fondo.

Padre Ruggero si attivò per l’ordinazione, ma la Curia ebbe ad eccepire sul suo percorso formativo e allora l’intraprendente cappellano ricorse a monsignor Stefano Felicissimo Tinivella, ex arcivescovo di Ancona e fino al 1965 vescovo coadiutore di Torino il quale, francescano minore come lui, ordinò sacerdote frate Leone il 29 giugno 1969 presso la chiesa del convento di S. Antonio. La mancanza delle «lettere dimissorie» e cioè l’autorizzazione che il vescovo diocesano deve dare in questi casi, costò a Tinivella la sospensione dalle ordinazioni. Pur illecitamente conferita, l’ordinazione sacerdotale di Frate Leone non era invalida e così questi si impegnò, come tanti religiosi del tempo, nelle lotte operaie di quel fatidico anno guadagnandosi anche lui la fama di “prete rosso”. A causa delle sue appassionate e impegnate omelie pronunciate a Borgomanero e ad Omegna durante gli scioperi, l’allora vescovo di Novara Placido Maria Cambiaghi gli tolse l’autorizzazione alla predicazione nella sua diocesi. Nello stesso anno, scoppiata una rivolta nelle carceri Nuove, si fece mediatore per evitare dure repressioni. Chiese poi ai Superiori di essere inviato missionario in America Latina dove in Bolivia entrò nella guerriglia diventando così Frate Mitra e finendo infine espulso dall’Ordine Francescano. Rientrato nel 1973 in Italia fu infine protagonista della vicenda che lo rese noto. Nel 2002 incontrò Curcio e Franceschini che aveva contribuito a far arrestare e con il secondo instaurò un rapporto amichevole.