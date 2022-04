Trentalange dimesso da ospedale dopo incidente stradale

E' stato dimesso dall'iospedale di Colleferro ed è rientrato a Torino il presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia), Maurizio Trentalange, che aveva riportato alcune fratture in un incidente stradale avvenuto venerdì notte sull'A1, all'altezza di Frosinone. E' ancora ricoverato in osservazione invece il responsabile della Can di serie C, Maurizio Ciampi, che si trovava in auto con lui e ha riportato a sua volta diverse fratture, fortunatamente non gravi. "L'Associazione Italiana Arbitri augura al Presidente Trentalange e a Ciampi di ristabilirsi velocemente" si legge in una nota diffusa dall'Aia. Sull'incidente, avvenuto mentre i due viaggiavano in direzione di Roma, stanno svolgendo accertamenti gli agenti della polizia stradale.