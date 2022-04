Calcio: Pro Vercelli, vandalizzato stadio da tifosi Padova

"Con spiacevole rammarico e disapprovazione condanniamo i vili comportamenti di alcuni tifosi del Padova presenti nel settore ospite, che hanno distrutto i bagni dello stadio Silvio Piola". A scriverlo, sulla sua pagina Facebook la Fc Pro Vercelli, dopo il match di ieri contro i patavini finito 1-0 per la squadra ospite. Il post è accompagnato da una serie di fotografie. "Questi comportamenti - aggiungono dalla Pro Vercelli - vanno al di là dell'essere tifoso o sostenere la propria squadra del cuore, ma sono gesti vergognosi che non ammettono alcuna giustificazione". "Auspicando che la Figc riconosca la responsabilità oggettiva del danno subito da parte della società ospitante - afferma Gian Carlo Locarni, assessore comunale alla Protezione Civile e segretario cittadino della Lega - spero che venga inflitta la giusta sanzione alla società del Padova, e che venga obbligata a pagare i danni. Lunedì prenderò informazioni per capire se il Comune possa farsi avanti come parte lesa, ed intraprendere tutte le azioni necessarie per il risarcimento del danno".