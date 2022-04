Maltrattamenti in famiglia, marito arrestato a Torino

Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia un uomo è stato arrestato dalla polizia a Torino. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento nel quartiere Millefonti in soccorso della moglie. Il marito, di origine romena, già ammonito dal Questore per fatti analoghi, nelle ultime 48 ore aveva aggredito la donna con minacce fisiche e verbali. E' stata lei chiamare le forze dell'ordine.