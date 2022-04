ENTI LOCALI

Draghi archivia la Riforma Del(i)rio

Pronto il testo per ripristinare l'elezione (di secondo livello) dei sindaci metropolitani. Tornano gli assessori. Braccio di ferro tra Lega e Pd su terzo mandato e candidabilità dei primi cittadini in parlamento. Con la nuova norma responsabilità distinte tra parte politica e burocrazia

Stefano Lo Russo sarà l’ultimo sindaco metropolitano di Torino “non eletto” e durante il suo mandato in corso Inghilterra potrà presto avvalersi di una vera e propria giunta, mentre ora deve accontentarsi di una figura ibrida come il consigliere delegato. Dopo un paio di mesi di silenzio, c’è una nuova accelerazione sulla riforma del Tuel – il Testo unico degli enti locali – con cui il governo di Mario Draghi s’appresta a mettere ordine nella legge Delrio, nata già claudicante e resa a tutti gli effetti un’incompiuta quando il referendum costituzionale di Matteo Renzi è stato bocciato.

La bozza di riforma è pronta ad approdare in consiglio dei ministri (forse già in settimana) dopo un lavoro tecnico condotto a singhiozzo dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “Alla fine dello scorso anno c’erano state due riunioni di maggioranza, poi più nulla – afferma Igor Iezzi, capogruppo della Lega in Commissione Affari Costituzionali –. Ora apprendiamo l’intenzione del Viminale di accelerare”.

La riforma viaggia su un doppio binario: una parte contiene una delega legislativa al Governo (da attuare entro nove mesi) e un’altra prevede disposizioni che saranno immediatamente attuabili. Ed è proprio per questo secondo pezzo della riforma che ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere all’interno della vasta maggioranza di governo, in particolare tra Lega e Pd.

Si parte dall’elezione dei sindaci metropolitani. La sentenza numero 240/2021 della Corte costituzionale ha bocciato la coincidenza tra sindaco metropolitano e sindaco del comune capoluogo in virtù del principio di “uguaglianza del voto dei cittadini”. Oggi i cittadini di Torino, per esempio, eleggendo il loro primo cittadino lo impongono ai residenti degli altri trecento e passa comuni dell’area metropolitana. Una stortura da superare: subito dopo il pronunciamento la Lega ha provato a ripristinare l’elezione diretta di sindaci metropolitani e presidenti delle province, ma il centrosinistra ha alzato le barricate: “Indietro non si torna”. La mediazione prevede che rimanga un’elezione di secondo livello in cui il sindaco metropolitano viene eletto, come il presidente della provincia, da consiglieri comunali e sindaci dell’area interessata. Sostanziale accordo, invece, sulla reintroduzione delle giunte (soppresse dalla legge Delrio) per un numero massimo di quattro assessori nelle città metropolitane oltre il milione di abitanti e non superiore a tre per gli enti con meno di un milione di abitanti. Queste norme, una volta approvate, saranno immediatamente applicabili.

Altro nodo da sciogliere è quello relativo ai sindaci, in particolare quelli dei grandi comuni. Il “testo Pella”, dal nome del parlamentare biellese che l’aveva redatto, prevedeva la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 5mila abitanti; il Pd vorrebbe estenderlo a tutti i municipi, anche delle grandi città capoluogo di regione ma il centrodestra frena. “È necessario garantire il più possibile continuità amministrativa soprattutto ora che ci sono grandi finanziamenti in ballo con il Pnrr” è la versione ufficiale. Certo non sfugge che oggi il centrosinistra governa la maggior parte delle grandi città italiane (Torino, Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Bari) e consentire a un sindaco di restare per 15 anni a capo di un grande centro vorrebbe dire consolidare un consenso all’interno di centri con centina di migliaia di elettori. La possibile mediazione è di estendere il terzo mandato per i comuni fino a 15mila abitanti. Non a caso un’altra delle modifiche su cui s’innesta il braccio di ferro tra Pd e Lega è la possibilità di candidare in parlamento il primo cittadino di una grande città: “Se vogliono che i loro sindaci si trasformino in collettori di voti alle elezioni politiche nessun problema, ma prima devono dimettersi” mette in chiaro il leghista Iezzi.

La discussione finora ha proceduto lontano dai riflettori, l’imminente approdo in commissione e il coinvolgimento di un’ampia platea di parlamentari potrebbe allargare le distanze e bloccare almeno quelle parti del testo più controverse. Tra i provvedimenti più attesi dai sindaci c’è la riformulazione dei primi due commi dell’articolo 50 del Tuel. Quelli cioè che dovranno circoscrivere le responsabilità dei primi cittadini. Una norma fortemente voluta dall’Anci per mettere a riparo i sindaci da responsabilità non propriamente loro. In attuazione del principio di separazione tra responsabilità politica e gestionale saranno definiti con maggior rigore gli ambiti del primo cittadino – che dovrà esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza tra le linee guida – e quelli dei suoi dirigenti.

Infine c’è la questione dell’associazionismo comunale. “È necessario prevedere una omogeneità nel determinare le funzioni da gestire in modo associato, perché altrimenti rischiamo di avere Comuni in dissesto e cittadini privi dei più essenziali servizi” mette in guardia Enrico Borghi che punta il dito contro le Regioni che “hanno voluto la competenza esclusiva di questa materia e non hanno saputo riformarla in modo organico, secondo la teoria fallace che piccolo è bello”. Oggi, secondo Borghi “manca un contenitore per la gestione associata dei servizi” che il Pd vorrebbe obbligatoria. Il centrodestra è orientato a renderla facoltativa, aumentando l’autonomia di ogni sindaco.