Tutti la vogliono

Dicono che… deve essere davvero brava per meritare tutti questi sforzi. I rappresentanti di Fratelli d’Italia a Palazzo civico non sanno più cosa inventarsi per ottenere il trasferimento al gruppo dell’ottima collaboratrice, che ora è impiegata in una biblioteca comunale. Il giovane Giovanni Crosetto (che pare sia ancora residente a Marene, nel feudo di famiglia) è arrivato addirittura a firmare una mozione assieme a Enzo Liardo per far sì che la situazione si sblocchi, anche se nell’ultima conferenza dei capigruppo gli è stato ribadito che l’atto è inammissibile. Che fare? ll problema è il compenso. Quello del Consiglio comunale è più basso rispetto a quanto guadagna ora e così da mesi è in corso il braccio di ferro per trovare un compromesso in grado di superare l’impasse.