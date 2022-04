Inchiesta Juve: riprese audizioni, Cuadrado in procura

Il giocatore colombiano Juan Cuadrado si è presentato intorno alle 10 a Palazzo di Giustizia, a Torino, per essere ascoltato come persona informata dei fatti in ambito dell'inchiesta della Procura sui conti della Juventus. Il calciatore viene ascoltato dall'aggiunto Marco Gianoglio e dal pm Mario Bendoni, che insieme al pm Ciro Santoriello coordinano l'indagine. A quanto si apprende, nella giornata odierna dovrebbero essere ascoltati come testimoni anche altri giocatori bianconeri. Nessuno di loro è indagato.