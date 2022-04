Auto: Porchietto (FI), Gigafactory Audi è buona partita

"Questa mattina a Torino abbiamo potuto constatare ancora una volta l'importante sinergia tra le istituzioni, le categorie di rappresentanza e le imprese del comparto automotive. Una sinergia che può tradursi in opportunità per il Piemonte e per Torino in particolare, che più di ogni altra provincia ha sofferto per la crisi dell'auto. Dobbiamo ora orientarci all'innovazione, concentrando ogni sforzo in tal senso. Sostengo con convinzione la posizione del Presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay in merito alla possibilità di una Gigafactory AUDI sul nostro territorio, che significherebbe dare rinnovato impulso a tutta la filiera e al tessuto produttivo connesso all'automotive". Lo afferma Claudia Porchietto, vicepresidente dei deputati FI, questa mattina a Torino a margine dell'iniziativa promossa da Confindustria Piemonte al grattacielo Intesa Sanpaolo.