Sanità: Asl To4, nominati nuovi direttori negli ospedali

Massimo Berger in pediatria a Ivrea, Fabio Mecca in medicina e chirurgia d'urgenza a Ciriè-Lanzo, Paolo Baron in medicina e chirurgia d'urgenza a Ivrea-Cuorgnè;, Silvana Lerda alla salute mentale di Chivasso e Grazia Delios al servizio trasfusionale. Sono i cinque nuovi direttori di struttura complessa nominati dall'Asl To4 ed entrati in servizio dal 1 aprile negli ospedali. L'azienda sanitaria ha espresso massima soddisfazione "per la copertura di ruoli strategici nella rete ospedaliera".