Regio Torino: Purchia, la scelta di Jouvin segna nuovo passo

"La scelta di Mathieu Jouvin, un giovane e valente manager della cultura francese, futuro sovrintendente segna un nuovo e importante passo per il nostro straordinario teatro cittadino. Adesso la cosa più importante è metterlo in condizione di assestarsi all'interno dell'ente perché poi possa lavorare bene e in pace, superando qualsivoglia polemica". Lo ha detto l'assessore alla Cultura della Città di Torino, Rosanna Purchia, a tre giorni dall'avvenuta designazione, a margine della visita in anteprima alla mostra Nouvelle vague di Benoit Barbagli. "Non avevo ancora commentato questa nuova felice decisione presa - ha aggiunto Purchia - perché era giusto che la illustrasse il sindaco Lo Russo, che ne è il vero protagonista-. Io posso dire che i 13 mesi passati a coprire la carica di commissario del Teatro Regio sono stati per me tra i mesi più arricchenti e interessanti degli ultimi anni. Anche se abbiamo dovuto affrontare non poche difficoltà, ma gestire un ente lirico in Italia non è davvero cosa facile. Questo teatro, così amato dalla città, adesso merita solo fiducia". Mathieu Jouvin, attualmente vicedirettore del Theatre des Champs-Elysees, dovrà ora venir nominato ufficialmente dal ministro Franceschini. Il suo arrivo è previsto in maggio. Nelle prime settimane, sarà affiancato per il passaggio di consegne dal direttore generale del Teatro Regio Guido Mulè, il cui incarico scade a fine maggio.