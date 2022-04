Gelate in pianura, da giovedì torna caldo primaverile

Ancora una notte fredda in Piemonte, soprattutto in pianura, con qualche gelata. La rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una minima di -1,9 a San Damiano d'Asti, -1,3 ad Asti città, 0,3 a Santena (Torino) e a Vercelli. Ad Alessandria pochi decimi sopra lo zero (0,3), nel centro di Torino 2,9 ai Giardini Reali. Da mercoledì Smi (Società meteorologica italiana) prevede precipitazioni a tratti sui settori alpini interni del Piemonte e della Valle d'Aosta nord-ovest, mentre sulle pianure ci saranno annuvolamenti ma senza piogge. Temperature in aumento, in particolare giovedì e venerdì, quando le massime saranno comprese tra i 19 e i 23 gradi in pianura e bassa collina, tra 10 e 15 in bassa montagna. Nella prossima settimana - prevede sempre Smi - l'avvicinamento di una depressione atlantica promette qualche pioggia tra il 12 e il 14 aprile, con temperature massime tra 16 e 19 gradi.