Torino attende Draghi, premier firma patto per la città

l presidente del Consiglio Mario Draghi è atteso nel pomeriggio in Comune per firmare il "Patto per Torino", che consentirà di risanare le casse comunali con l'iniezione di 1,1 miliardi di euro in vent'anni, di cui 70 milioni già quest'anno. La cerimonia in Sala Rossa, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo e del governatore del Piemonte Alberto Cirio, è in programma alle ore 15. Subito dopo il premier si recherà, per una visita privata, alla Nuvola Lavazza, quartier generale dell'azienda esempio di rigenerazione urbana. Previste in città alcune proteste. Hanno annunciato presidi Rifondazione Comunista, Italexit del senatore Gianluigi Paragone e i tassisti: dopo il corteo di ieri, che ha bloccato la tangenziale, questa mattina sono circa duecento le auto bianche ferme in piazza Vittorio per protestare contro il caro benzina. Momenti di tensione tra forze dell'ordine e i No Green pass, circa un centinaio, si sono registrati sempre in mattinata in piazza Palazzo di Città.