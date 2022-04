Blutec: Bellanova, parlava tanto ma si capiva non era così

La viceministro alle Infrastrutture Teresa Bellanova ha testimoniato oggi in tribunale a Torino al processo Blutec. Tra gli imputati figura l'imprenditore Roberto Ginatta per il presunto utilizzo indebito dei finanziamenti statali destinati a trasformare lo stabilimento ex Fca di Termini Imerese. La testimonianza di Bellanova, che fra il 2017 e il 2018 era viceministro allo Sviluppo economico e in questa veste partecipo' al tavolo di monitoraggio sulla riconversione, è stata chiesta dalla difesa. Il viceministro ha spiegato che fece fare delle verifiche perché "i progetti non andavano avanti e i tempi si stavano allungando". "Fca - ha ricordato - non diede la disponibilità a partecipare al tavolo e quando li contattai mi dissero che i rapporti con Blutec non erano di collaborazione". "Blutec - ha anche detto - parlava di tante cose, di collaborazioni, ma si capiva che in sostanza non era così. Parlava di commesse ma queste non arrivavano".