Torino: Comune cambia regolamento dehors

Questa mattina la giunta comunale di Torino, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento ‘Disciplina dell’allestimento di spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione’ (approvato dal Consiglio Comunale il 22 luglio 2019) per semplificare i procedimenti concessori e contribuire così a un rilancio della città. Come misura contro le conseguenze della pandemia che ha influito sulle attività commerciali l’Amministrazione comunale punta a introdurre una più snella ed efficace modalità di presentazione delle istanze per ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico per l’allestimento di dehors attraverso presentazione tramite il portale telematico ‘Impresainungiorno’ dell’assessorato al Commercio. La nuova procedura consente di sostituire la complessa fase istruttoria di verifica tecnica della correttezza della progettazione con la semplice presentazione di una dichiarazione asseverata di un professionista e di una dichiarazione dell’esercente titolare. Le linee guida circa le modalità di presentazione delle istanze saranno pubblicate sul sito web della Città.

Per permettere una graduale messa a regime della normativa regolamentare ordinaria, inoltre, l’esecutivo di Palazzo Civico ha deciso di prevedere una disposizione specifica transitoria relativamente ai dehors continuativi ordinari consentendo loro di rinnovare la concessione quinquennale entro il 31 dicembre 2022, pagando il regolare canone. "Questo provvedimento agevolerà notevolmente gli esercenti pubblici garantendo altresì un servizio di qualità ai cittadini - afferma l’assessore al commercio Paolo Chiavarino -. Inoltre, tenuto conto di ben 149 importanti eventi tra maggio e giugno, i dehors installati durante la pandemia saranno confermati sino al 30 giugno, come previsto dalla delibera consigliare del 2020". La delibera varata oggi dalla Giunta passerà nei prossimi giorni all’esame del Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.