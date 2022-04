M5s: Disabato nuova capogruppo in Consiglio regionale

Sarah Disabato è la nuova Presidente del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Piemonte; sostituisce Sean Sacco che diventa vicecapogruppo. "Ringrazio i colleghi per la fiducia accordata - afferma Disabato - nei prossimi mesi ci attendono sfide importanti in Consiglio regionale, a partire dall'impiego dei fondi Pnrr per la ripartenza del Piemonte e la discussione delle proposte di legge a 5 stelle sul tatuaggio medicale per le donne operate al seno, sulle comunità energetiche e sulle colture idroponica ed acquaponica. Da parte nostra continueremo a lavorare con impegno e serietà per i cittadini piemontesi"