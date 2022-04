Abonante chi?

Dicono che... galeotta fu la mascherina, ma anche la memoria dei più attempati che non hanno scordato la celebre battuta di Churchill su Attlee poi mutuata da Fortebraccio: “Si aprì la porta, non entrò nessuno. Era Cariglia”. Roba da Prima Repubblica, quella in cui navigò sull’onda lunga socialista viaggiando nella sinistra ferroviaria del Psi Felice Borgoglio, protagonista dell’involontario siparietto alessandrino. L’ex parlamentare del garofano, alleato con la sua lista dell’alleanza giallorossa a sostegno del candidato sindaco Giorgio Abonante, ha appena terminato il suo intervento nel convegno su smart city. Dal fondo della sala si alza una mano “Prego, chi sei che non ti conosco?” dice Borgoglio all’uomo mascherato che chiede di intervenire. “Sono Giorgio”. Era Abonante.