CAMPANILE SERA

Piossasco, il sindaco ci ripensa

Crisi rientrata nella città dell'hinterland di Torino. Il primo cittadino Giuliano ritira le dimissioni rassegnate lo scorso 18 marzo. Ieri la firma del patto di legislatura con le cinque forze della maggioranza

Crisi rientrata, almeno per ora. Questa mattina il sindaco di Piossasco Pasquale Giuliano ha ritirato le dimissioni che aveva rassegnato lo scorso 18 marzo. Nelle ultime ore utili, prima che il passo indietro diventasse effettivo e si aprissero le porte del municipio al commissario prefettizio, la maggioranza di centrosinistra ha ritrovato compattezza. Ci è voluto un lungo lavoro di ricucitura condotto dal segretario del Pd locale Mario Garello, assieme alla vicesindaca Federica Sanna e allo staff del primo cittadino, sotto la regia del vertice metropolitano dem Marcello Mazzù. Ieri i passaggi decisivi che hanno portato alla ricomposizione. Alle 17 la riunione della giunta, a seguire l’incontro tra il primo cittadino e le cinque forze di maggioranza per sottoscrivere una sorta di patto di legislatura.

A preparare il terreno era stata in mattinata una lettera del segretario Garello in cui il Pd aveva espresso “la volontà di proseguire il percorso con il sindaco Pasquale Giuliano, confermandogli fiducia, lealtà e trasparenza” e poi l’appello a “proseguire il suo mandato ritirando le sue dimissioni nate da incomprensioni della cui origine ci facciamo carico in modo responsabile. D’altra parte, il Partito democratico si impegna a garantire pari opportunità tra le diverse forze politiche che compongono la maggioranza”.

Sessant’anni, infermiere in pensione, Giuliano è stato eletto sindaco nel 2019 battendo al ballottaggio il candidato del centrodestra Claudio Gamba. Il suo mandato scadrà naturalmente nel 2024.

“Le spinte identitarie dei gruppi di maggioranza e il conseguente livello di conflittualità mi hanno portato , il 18 marzo u.s., a rassegnare le dimissioni, nel momento in cui sono venute meno le condizioni politiche per continuare un progetto condiviso fino alla sua naturale scadenza – è la premessa del sindaco nella comunicazione protocollata questa mattina –. Non rinnego ciò che ho scritto nella lettera di dimissioni (…) Tuttavia è responsabilità collettiva trovare le condizioni ottimali per proseguire il mandato elettoivo e affrontare con maggior forza le tante priorità (…). Sulla base di queste premesse ho deciso di ritirare le dimissioni”.