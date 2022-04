Industria 4.0: pmi ancora timide, 7% è contrario al digitale

Le piccole e medie imprese italiane, precisamente il 40%, appaiono ancora troppo timide rispetto al processo di trasformazione tecnologico capace di generare benefici in termini di competitività internazionale e migliori performance economiche. Esiste inoltre un 7% di realtà produttive, non internazionalizzate, completamente analogiche, cioè totalmente avverse a qualunque forma di innovazione digitale. Emerge dalla ricerca dell'Osservatorio Innovazione Digitale nelle Pmi del Politecnico di Milano, presentata questa mattina al convegno inaugurale della Fiera internazionale A&Tl via da oggi sino a venerdì all'Oval Lingotto di Torino. In sostanza l'Italia delle pmi - spiega la ricerca - va a due velocità: da una parte un 53% che vive la transizione digitale come un fattore abilitante, di contro un 47% che la subisce, e in taluni casi arriva a rifiutarla, mantenendo inalterato il proprio status analogico. "La ricerca presentata questa mattina mostra in modo inequivocabile quanto ancora esistano freni culturali verso un modello di piccola e media impresa totalmente digitalizzata, come processo e come visione di sviluppo. Servono politiche e investimenti industriali concreti e lungimiranti, che coinvolgano interi ecosistemi" commenta Luciano Malgaroli, ceo della Fiera A&T, dedicata a innovazione, tecnologie, affidabilità e competenze 4.0.