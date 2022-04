Ucraina: Candiolo, 20 posti letto per pazienti oncologici

L'ospedale di Candiolo metterà a disposizione venti posti letto per la cura dei pazienti oncologici ucraini adulti. È quanto hanno convenuto questa mattina il presidente della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, Andrea Agnelli, e l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi. Nell'incontro, nel quale è stato definito il piano di attività relativo a due importanti investimenti in alta tecnologia per le cure oncologiche, è stata ribadita la disponibilità dell'Istituto a collaborare con i professionisti delle Aziende sanitarie piemontesi che intendono avvalersi delle dotazioni sanitarie di alta tecnologia dell'ospedale.