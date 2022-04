Pinerolese, dopo 10 anni in crescita nuove imprese (+0,59%)

Dopo dieci anni torna di segno positivo il tasso di crescita delle imprese nel Pinerolese (+0,59%). È aumentato anche il numero di contratti di lavoro, pari a 10.213 nel 2019, scesi a 8.501 nel 2020 e risaliti a 10.678 nel 2021. La maggior parte è nei servizi orientati alle imprese (il31%). Il 57,5% dei 15.943 contratti sono stati attivati a tempo determinato: i lavoratori coinvolti sono stati 12.438, donne nel 48,8% dei casi e il 35,6% under 30. Emerge dal secondo Rapporto Ripartiamo Insieme sulle attività produttive e sulla situazione occupazionale del Pinerolese voluto dall'Osservatorio permanente sul Pinerolese di "Ripartiamo Insieme" (Consorzio Cpe, Cgil, Cisl e Uil) e realizzato da Camera di commercio di Torino, Agenzia Piemonte Lavoro e Centro per l'Impiego di Pinerolo. Nel Pinerolese sono oltre 17.100 le impresa con 40.300 addetti. Rappresentano il 6,3% delle imprese torinesi: per il 35,9% nei comuni di Pinerolo, Cavour e Volvera. Due terzi sono imprese individuali (+0,6%), il 21,2% società di persone (-2,5%) e poco meno del 12% società di capitale (+6,4%). Operano nel commercio (il 20%, -0,6%), in agricoltura (il 18,2%, -1,3%), nei servizi orientati alle imprese (il 18%, +1,2%) e nelle costruzioni (il 17%, +2,5%). "I dati 2021 hanno registrato una ripresa anche nell'area pinerolese. Si tratta di numeri da analizzare con prudenza perché alcune cessazioni di impresa potrebbero verificarsi ancora quest'anno, ma dobbiamo cogliere e sostenere questa rinnovata voglia di impresa, una buona notizia per tutto il territorio anche in termini di lavoro e occupazione" commenta Enzo Pompilio D'Alicandro, coordinatore Gruppo Sviluppo Economico di Ripartiamo Insieme e vice presidente della Camera di commercio di Torino.