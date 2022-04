Tumori: Airc, Bardelli direttore Istituto oncologia molecolare

Alberto Bardelli, docente al Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino, è il nuovo direttore scientifico dell'Ifom, Istituto di oncologia molecolare della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. I suoi studi stanno cambiando il panorama della medicina di precisione e le sue scoperte sono state sono state pubblicate in oltre 200 articoli scientifici su riviste internazionali. "Sono orgoglioso - afferma Bardelli - di assumere la direzione scientifica di Ifom, una realtà in cui ricercatori italiani e internazionali studiano i meccanismi alla base dello sviluppo del cancro grazie alla possibilità di sviluppare tecnologie all'avanguardia con un approccio multidisciplinare, che coinvolge biologi, fisici, matematici, medici, bioinformatici e ingegneri".

Le scoperte di Bardelli hanno definito una nuova metodologia diagnostica, chiamata biopsia liquida, che tramite un prelievo di sangue e usando il dna tumorale circolante permette di monitorare la risposta alle terapie e l'efficacia della chirurgia nei pazienti affetti da tumori colorettali. L'Ifom è stato fondato a Milano nel 1998 con l'obiettivo di studiare i tumori a livello molecolare e trasferire le nuove conoscenze dal laboratorio al paziente. L'istituto conta circa 270 ricercatrici e ricercatori provenienti da 29 Paesi europei ed extraeuropei, con un'età media di 38 anni.