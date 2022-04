Rsa, Cirio "dopo 10 anni vanno adeguate le tariffe"

"Sappiamo che si devono adeguare le tariffe della case di riposo, ferme da 10 anni, per cui pagano le famiglie ma anche la Regione per i posti accreditati. Abbiamo le idee chiare e alcuni strumenti, come una parte del Fondo sociale europeo, per provare ad aiutare le Rsa". Così ha spiegato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, collegato da Roma, al convegno sul "Futuro da ricostruire della case di riposo" organizzato da Confindustria Cuneo questa mattina. Livio Tesio, dell'osservatorio regionale Rsa, ha parlato di "un sistema totalmente squilibrato" perché ai problemi lasciati dal Covid (posti letto vuoti, mancanza di personale, conti in deficit) ora si è aggiunto il caro bollette. I diversi interventi hanno spiegato le difficoltà del sistema che oggi in Piemonte ha un tasso di occupazione dei posti letto superiore all'85%, ma le Rsa per avere conti in equilibrio devono arrivare al 95%. "Stiamo lavorando per aiutare le Rsa a sopravvivere, poi discuteremo della loro riforma - hanno dette nelle conclusioni gli assessori regionali Maurizio Marrone (Sociale) e Luigi Icardi (Sanità) -. Il Governo non può lasciare sole le Regioni con le conseguenze del Covid e deve stanziare risorse per tutelare una parte essenziale del sistema sanitario e sociale del territorio: la Rsa sono state colpite in modo tremendo dal Covid, ma si sono rivelate anche un tassello fondamentale della sanità".