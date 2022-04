Piemonte: si cercano intese su Bilancio Regione 2022-2024

La seduta della I Commissione di questo pomeriggio è stata sconvocata per consentire ai capigruppo di maggioranza e di minoranza e all'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, di riunirsi alla ricerca di convergenze sul Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione. Insieme valuteranno se sussistano le condizioni per rendere più agevole la discussione sul documento, comunicando le rispettive disponibilità circa i suoi obiettivi. Nella seduta del mattino sono stati approvati a maggioranza alcuni articoli e sono stati discussi 34 emendamenti: 13 presentati per la Giunta dall'assessore Tronzano, tutti approvati a maggioranza; 15 presentati per il M5s da Sean Sacco, 14 ritirati e uno respinto; 5 per il Pd presentati da Maurizio Marello, tutti respinti; uno per la Lega presentato da Riccardo Lanzo, approvato a maggioranza. Tronzano ha però affermato di condividere le finalità dei 14 emendamenti presentati dal M5s per sostenere le Onlus, "che hanno svolto un ruolo di primo piano nel corso della pandemia" e si è detto disponibile a valutare in quale modo procedere, entro i margini delle risorse disponibili. Gli emendamenti sono stati quindi ritirati in vista di un confronto specifico. L'esame del provvedimento riprenderà nelle sedute di Commissione già convocate per domani alle 9.30 e alle 14.30.