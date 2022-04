PALAZZO LASCARIS

Bilancio in Regione, minoranze alla questua

Sfilano i capigruppo di centrosinistra e M5s davanti all'assessore Tronzano che ha riservato loro poco più di un piatto di lenticchie. Intanto arriva un nuovo taglio per l'assegno di cura a Torino (-5 milioni) e le borse di studio (-9 milioni)

Come in coda dal medico, uno dopo l’altro, i capigruppo di minoranza hanno sfilato al cospetto di Andrea Tronzano per manifestare i propri desiderata in vista dell’approvazione del bilancio della Regione Piemonte. L’assessore ha ascoltato tutti e preso appunti ma chiarito fin dall’inizio che a disposizione per le “battaglie” delle minoranze non c’è più di mezzo milione. Un po’ poco rispetto a un tesoretto di circa 14 milioni che l’uomo dei conti si è tenuto da parte per affrontare il dibattito d’aula. Risorse necessarie per andare incontro alle richieste di consiglieri e colleghi di giunta, da sfruttare fino all’ultimo euro per una mediazione in grado di evitare lo scontro frontale. Ma evidentemente quasi l’intero tesoretto è stato “investito” per tenere buono un centrodestra mai così bizzoso e così, quando è arrivato il momento di placare le richieste delle opposizioni, nel portafoglio era rimasto mezzo milione, centesimo più centesimo meno. Troppo poco se si pensa ai tagli effettuati alle borse di studio, all’assegno di cura, alle scuole paritarie. Senza contare le leggi approvate nella scorsa legislatura dal centrosinistra e che non hanno avuto finanziamento, come quella sull’usura e sul cyberbullismo.

Nella seduta della Commissione Bilancio di questa mattina sono stati approvati 13 emendamenti di giunta, presentati dall’assessore Tronzano, altri 15 sono stati presentati dal Movimento 5 stelle, di cui 14 ritirati e uno respinto, 5 del Pd (tutti respinti), e infine approvato uno della Lega, presentato da Riccardo Lanzo. Tronzano ha però affermato di condividere le finalità degli emendamenti presentati dal M5s per sostenere le Onlus, “che hanno svolto un ruolo di primo piano nel corso della pandemia” e si è detto disponibile a valutare in quale modo procedere, entro i margini delle risorse disponibili. Di qui la decisione dei pentastellati di ritirare tutti e quattordici gli emendamenti legati alle Onlus.

Sconvocata , invece, la seduta del pomeriggio, proprio per consentire alle minoranze di andare in processione da Tronzano con tanto di cappello in mano, affidandosi alla sua benevolenza. E così il numero uno dei Moderati Silvio Magliano ha ribadito la necessità di ripristinare per le scuole paritarie il taglio di 350mila euro applicato lo scorso anno, il numero uno di Luv Marco Grimaldi è rimasto fermo sulla necessità di soddisfare il cento per cento delle borse di studio per gli universitari (nel previsionale, attualmente, il taglio è di 9 milioni rispetto al definitivo dell’anno scorso) e così via.

Per quanto riguarda il Pd a mettere le mani avanti è il capogruppo Raffaele Gallo: “Quest’anno la giunta ha tagliato di altri 5 milioni i contributi per l’extra lea a Torino, distribuendoli sulle altre province”. Si tratta dell’assegno di cura per le famiglie dei non autosufficienti che già nel bilancio dell’anno scorso aveva subito un decurtamento di 5 milioni passando tra il 2020 e il 2022 da 55 a 45 milioni.

La prossima settimana la manovra non approderà in Consiglio ed è verosimile che sarà portata in aula il 20 aprile, dopo il pronunciamento del Tar sul ricorso di Fratelli d’Italia contro l’elezione dell’ufficio di presidenza. Intanto dalle minoranze arriva anche la richiesta di una discussione preventiva sulla programmazione europea: “Il 17 aprile verrà spedito a Bruxelles il dossier su Fse, Fesr e Psr e noi ancora non abbiamo neanche avuto modo di vederlo”.