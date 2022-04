Incidente lavoro a una pressa, operaio ferito a una mano

Un operaio di 54 anni residente a Rivara è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro che si è verificato all'interno dei capannoni della Amf di Ozegna, azienda che si occupa di stampaggio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo stava lavorando a una pressa, quando il macchinario gli ha schiacciato le dita di una mano. A dare l'allarme sono stati i titolari e i colleghi del 54enne che è stato stabilizzato e trasportato al Cto con l'elicottero. Non è in pericolo di vita. La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio dei carabinieri di Agliè e degli ispettori dello Spresal dell'Asl To4.