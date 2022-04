Trasporti: Chivasso, due bus elettrici nelle linee cittadine

Due autobus urbani ad alimentazione elettrica entreranno in servizio nei prossimi giorni nelle linee urbana e mercatale di Chivasso (Torino). I mezzi di trasporto sono stati acquistati grazie ai fondi ottenuti dal Comune relativi al programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria. Il progetto, per oltre 500 mila euro, prevede anche il completamento delle stazioni di ricarica, la geocodifica delle fermate e il tracciamento dei percorsi. "In Italia - ha spiegato il sindaco Claudio Castello - solo il 5,4% degli autobus in circolazione è a zero emissioni. Oggi da Chivasso lanciamo un messaggio chiaro ed inequivocabile di mobilità pubblica sostenibile, transizione ecologica, implementazione di un servizio innovativo perché sono numerosi i vantaggi della decarbonizzazione delle vecchie flotte".