Eurovision 2022, già esauriti gli spettacoli dal vivo

Sono disponibili da questa mattina i biglietti per l'Eurovision song contest 2022 che si svolgerà al PalaOlimpico di Torino il prossimo 10,12 e 14 maggio. In poche ore gli spettacoli dal vivo sono andati tutti sold out. Sono rimasti soltanto i biglietti per le prove generali e le prove finali pre-show.