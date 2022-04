Caro prezzi: Cia, si rischia agricoltura "fantasma"

Molte aziende agricole rischiano la chiusura "a causa dell'insostenibile aumento del costo dell'energia e delle materie prime per l'alimentazione degli animali". E' l'allarmante quadro che la Cia Agricoltori del Piemonte spiegherà, domenica 10 aprile, in un incontro-conferenza a Torino (dalle 10 in piazza Palazzo di città) aperto a istituzioni e giornalisti, ma anche ai cittadini, in occasione del mercato contadino organizzato dall'organizzazione agricola. "In questa situazione - osserva il presidente di Cia Agricoltori delle Alpi, Stefano Rossotto -, i prodotti alimentari sicuri, gli animali e la forza lavoro rischiano di sparire. Non vogliamo un'agricoltura fantasma, oppure ridotta ai minimi termini. Difendiamo il lavoro e la qualità del cibo sulle nostre tavole, informando il consumatore su quanto sta accadendo all'agricoltura e al mercato alimentare". Oltre a Rossotto, sono attesi in piazza anche il presidente regionale di Cia Agricoltori del Piemonte, Gabriele Carenini, e il direttore provinciale di Cia Agricoltori delle Alpi, Luigi Andreis.