Spazio: Thales Alenia Space e Aiko, memorandum intesa per Ai

Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), e Aiko hanno firmato oggi un memorandum d'intesa per la cooperazione nello sviluppo di funzionalità software avanzate per i sistemi spaziali. Il fulcro della collaborazione sarà l'utilizzo delle tecnologie di Artificial Intelligence e Machine Learning per fornire autonomia a bordo dei satelliti e/o delle infrastrutture spaziali e supporto ai team di ingegneri e scienziati. La collaborazione tra Thales Alenia Space e Aiko si baserà su anni di know-how nei settori del software e dello Spazio per rendere possibile la prossima generazione di missioni spaziali. "In qualità di azienda che agisce come catalizzatore verso le realtà dell'ecosistema spaziale, sempre pronta ad accettare le sfide di un futuro che punta sempre più allo Spazio come uno dei settori strategici della sua economia, Thales Alenia Space, si conferma al centro dell'intera filiera spaziale" spiega Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. "Questo memorandum di intesa è un passo fondamentale per la nostra azienda verso l'implementazione dell'Intelligenza artificiale in missioni più complesse e ambiziose, in cui Thales Alenia Space eccelle e l'azienda è un partner eccezionale. Questa collaborazione spiana la strada a missioni future incredibilmente qualificate e in grado di rispondere alle esigenze degli utenti finali in termini di dati forniti e di tempestività delle informazioni prodotte" aggiunge Lorenzo Feruglio, ceo di Aiko.