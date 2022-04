Torino: Bolt porta 500 monopattini elettrici

Dopo Modena, Reggio Emilia, Imperia e Cervo, arrivano anche a Torino i monopattini elettrici di Bolt. Oltre a prezzi accessibili, l'azienda - spiega una nota - offre funzionalità di sicurezza integrate in app e incoraggia i clienti ad utilizzare il servizio in modo responsabile, dotandosi di casco e vietando l'uso in tandem dei monopattini. L'azienda distribuirà 500 monopattini a Torino. Bolt offre monopattini elettrici in più di 170 città in 20 paesi in Europa, il che lo rende il più grande operatore di monopattini sul continente. Nelle prime settimane dopo il lancio, sbloccare i monopattini sarà completamente gratuito, e il costo della corsa sarà di 0,05 euro al minuto. Successivamente a tale periodo lo sblocco avrà un costo di 0,5 euro, mentre la tariffa di noleggio sarà di 0,19 euro al minuto, con una tariffa massima di 9,99 euro al giorno. "Siamo davvero molto contenti di poter adesso offrire il nostro servizio anche Torino, la città in cui sono cresciuto e dove vivo. L'inaugurazione delle attività di Bolt nel capoluogo piemontese rappresenta per noi un momento cruciale del nostro piano di espansione in Italia - commenta Fabio Re, country manager per l'Italia -. La nostra missione è ridurre la dipendenza dall'auto privata a livello mondiale".