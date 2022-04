Turismo: Torino Airport incontra le agenzie di viaggi

Ritorna dopo lo stop per la pandemia Torino Airport incontra le agenzie di viaggi, l'appuntamento b2b organizzato presso l'Aeroporto di Torino che ha per protagoniste le agenzie di viaggi del territorio piemontese, entrate in contatto con vettori, tour operator ed enti del turismo. Obiettivo dell'evento quello di ridare impulso al circolo produttivo del settore turistico, provato dal rallentamento degli ultimi due anni a causa della pandemia. Presso l'area imbarchi di Torino Airport sono intervenuti oltre 60 agenti di viaggi e 20 espositori, tra vettori di linea, tour operator ed enti nazionali e locali di promozione turistica, interessati ad approfondire le opportunità di business generate dai collegamenti offerti da e per Torino nella stagione estiva 2022, che ha preso il via lo scorso 27 marzo. Presenti, tra gli enti di promozione turistica, rappresentanze di Belgio, Croazia, Danimarca, Israele, Malta e Spagna. Con 15 vettori operanti, 21 Paesi, 64 destinazioni collegate nell'estate 2022, l'Aeroporto di Torino si prepara ad accogliere un considerevole flusso di passeggeri, grazie al network più ampio di sempre. Nella stagione appena avviata saranno oltre 4 milioni i posti in vendita da e per Torino, disponibili a tariffe molto vantaggiose grazie all'elevata concorrenza da parte di diversi vettori operanti sulla stessa destinazione e grazie alle tante nuove rotte low-cost.