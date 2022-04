Alpini: Regione sostiene celebrazioni 150esimo anniversario

La giunta regionale del Piemonte ha approvato oggi la delibera per il sostegno alle Celebrazioni del 150esimo Anniversario della costituzione degli Alpini. Lo stanziamento è di 80mila euro. Lo annuncia, in una nota, l'assessore regionale Maurizio Marrone, secondo cui la Regione è "lieta di poter ospitare sul territorio gli appuntamenti sportivi e culturali collegati a questo importante anniversario". Le iniziative metteranno in luce il rapporto fra gli alpini e il territorio piemontese, che ha ospitato, fin dagli albori, scuole di formazione e reparti operativi. Sono previste commemorazioni, convegni, concerti e raduni su tutto il territorio regionale con la partecipazione di delegazioni provenienti da tutta l'Italia. "Negli ultimi 150 anni - aggiunge Marrone - gli Alpini hanno rappresentato il meglio che la nostra Italia potesse offrire: coraggio, solidarietà, abnegazione, amor di Patria e difesa dei confini. Siamo sicuri che le celebrazioni saranno l'occasione per stringere ancora una volta tutti i piemontesi intorno al Tricolore ed alle penne nere dei nostri Alpini".