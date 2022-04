VERSO IL VOTO

Cirio, un bagno (elettorale) nelle terme di Acqui

Il governatore assicura il ritorno della Regione nel capitale sociale dell'azienda, da cui era uscita cinque anni fa dopo mille traversie: "Il turismo termale per noi è strategico". E per farlo vuole usare i fondi europei. Ma siamo vicini al voto comunale, quindi...

Dietrofront. La Regione Piemonte è pronta a rientrare nel capitale delle Terme di Acqui per evitare il licenziamento di 25 lavoratori e far ripartire l’attività utilizzando fondi europei. La chiusura del Grand Hotel, e il fermo dell’impianto termale, almeno per quest’anno, sono una mazzata per il territorio. Che la soluzione sia tornare al punto di partenza? Cioè tornare direttamente nella gestione una struttura che la Regione aveva tra le sue partecipazioni e che cinque anni fa, tra mille peripezie, aveva deciso di dismettere? Questo sembra l’intendimento di Alberto Cirio, che oggi ha presieduto proprio ad Acqui una giunta politica prima di incontrare i lavoratori. Promesse da prendere con le pinze essendo il comune di Acqui Terme sotto elezioni, con il centrodestra che arranca e rischia seriamente la disfatta.

Secondo quanto ha detto Cirio la Regione potrebbe intervenire con la sua finanziaria, Finpiemonte, per farla ripartire previo l’ok del Comune di Acqui e dell’azienda privata Terme di Acqui che gestisce le attività. “Io ho ereditato una Regione che ha deciso, in passato, di uscire dalle Terme di Acqui” ha affermato Cirio, scaricando sul suo predecessore la responsabilità di questa situazione. “Il turismo termale è strategico per il Piemonte quindi la Regione deve esserci mani e piedi in una struttura che si occupa di turismo termale. Chi mi ha preceduto ha fatto altre scelte che io ritengo estremamente sbagliate e dannose. Oggi siamo qua per recuperare”. Certo, è strategico anche il turismo enogastronomico, quello legato alla neve, ai laghi: la Regione intende mettere mano al portafogli ovunque? Davvero il compito della Regione è gestire hotel e strutture termali? E davvero si possono utilizzare così disinvoltamente i fondi europei?

“Noi abbiamo già individuato uno strumento per entrare nelle società in crisi e quindi possiamo intervenire come Regione con risorse nostre, coinvolgendo naturalmente degli esperti per il rilancio del turismo termale. È necessario però che il Comune e la proprietà siano d’accordo, e quindi questo sarà il nostro tentativo. Però con testa e con risorse economiche”. È un fondo regionale che prevede la possibilità, per la Regione, di entrare nel capitale delle aziende in crisi. “Lo scopo è tutelarsi dalle campagne acquisti che arrivavano, prima del Covid, molto dall’estero”, in particolare dai paesi arabi, aggiunge il governatore. “La logica del nostro strumento, che è una logica tedesca, perché mutuata da quello che han fatto in Germania, è dire: sei in crisi, sei strategico per il Piemonte? Non permetto che venga un cinese a comprarti, per essere molto chiaro, ma faccio in modo che con risorse che noi abbiamo, che sono risorse dei fondi europei, io intervengo all’interno del tuo capitale, ti affianco, ti aiuto a uscire dallo stato di crisi e ti permetto di ripartire”. Tanto paga Pantalone.