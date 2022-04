Migranti bloccati nella neve, soccorso alpino in azione

I tecnici del soccorso Alpino stanno intervenendo nella zona di Capanna Martino, sulle montagne di Cesana Torinese, per un gruppo di migranti bloccati dalla notte nella neve. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la Croce Rossa. Le operazioni, ancora in corso, sono ostacolate a quanto si apprende dal forte vento che impedisce l'uso dell'elicottero. Per questo motivo i soccorritori hanno organizzato l'intervento con squadre a terra.