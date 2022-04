Covid: in Piemonte 3.020 nuovi casi, +12 ricoverati

Prosegue anche oggi il lieve incremento di ricoverati Covid nei reparti ordinari, in Piemonte: nell'aggiornamento pubblicato dalla Regione sono 13 in più rispetto a ieri, il totale arriva a 664. Ma anche oggi segno meno in terapia intensiva: -1, i pazienti sono ora 21. Nove i decessi. I 32.775 tamponi diagnostici processati, di cui 29.841 antigenici, hanno dato 3.020 esiti positivi, con tasso del 9,2%.