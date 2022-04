SACRO & PROFANO

Cambio di sesso con tutti i crismi

Fa discutere il caso della cresima amministrata a una donna diventata uomo. A sciogliere i dubbi iniziali del parroco è stato il cancelliere della curia don Giraudo, stretto collaboratore del neo vescovo Repole. I lefebvriani e il nodo della Messa antica

Si stanno precisando meglio i contorni di una vicenda che domina nei conversari dei preti di questi giorni e di cui Lo Spiffero aveva dato conto per sommi capi. Ad amplificarne e a svilupparne gli esiti è stato il sito La Nuova Bussola Quotidiana, quotidiano cattolico di opinione, bestia nera dei progressisti. La vicenda è questa: una donna “diventata” uomo, o meglio che ha subito un intervento di riassegnazione del sesso e che ora si fa chiamare come un maschio, bussa alla porta della parrocchia torinese delle Stimmate di San Francesco d’Assisi, in corso Umbria, chiedendo di poter ricevere il sacramento della Confermazione, cioè della Cresima. Il buon parroco, don Antonio Borio, classe 1947, ordinato nel 1974, sulle prime esita e tergiversa non sapendo come affrontare il caso, infine chiede lumi in curia su cui presiede il personaggio emergente del momento, il cancelliere don Alessandro Giraudo. Classe 1968, ordinato nel 1993, canonista, residente e facente parte del “cerchio magico” di San Lorenzo, destinato secondo molti ad assurgere al ruolo di vicario generale o addirittura di vescovo ausiliare, don Alessandro è attualmente il consigliere e il collaboratore più stretto del nuovo arcivescovo don Roberto Repole al quale è legato dalla comune appartenenza “boariniana”.

La situazione è complicata. Va premesso che per la Chiesa il candidato che chiede di ricevere il sacramento deve essere in stato di grazia e che l’utilizzo del nome di battesimo è fondamentale in quanto mette in stretto collegamento il sacramento della Confermazione con quello del Battesimo. La risposta del cancelliere al parroco sarebbe stata quella di delegare lo stesso al conferimento della Cresima «col nuovo nomee registrare il nome del battesimo naturale, ma apponendo in calce data e numero di protocollo della sentenza del tribunale civile che certifica l’avvenuta riassegnazione sessuale». A tale decisione si sarebbe giunti interpretandouna nota della presidenza della Cei del 2003 che però tratta la registrazione dei battesimi delle persone che soltanto successivamente hanno fatto la cosiddetta riassegnazione di sesso. Tale nota precisa, infatti, che non debbano essere apportate variazioni anagrafiche sui libri parrocchiali «perché la condizione canonica del fedele è definita dalla nascita, e non dall’autorità civile». Il punto è che l’indicazione data al parroco sarebbe quella di chiamare la persona interessata durante il rito della Confermazione «col suo nome attuale» e cioè con quello civilmente mutato.

La decisione della curia torinese significa nel concreto «dare il via libera ai sacramenti per i trans e accettare il cambiamento di sesso come qualcosa di naturale» creando un precedente che farà stato nel percorso – ben teorizzato e avviato da alcuni vescovi tedeschi – di «accomodamento» o demolizione del Catechismo della Chiesa cattolica, un documento che anche alcuni presuli e molti preti piemontesi ignorano sistematicamente e volutamente auspicandone il superamento. In sostanza, si avalla l’idea che la persona con i suoi «inalienabili diritti» precede la natura e che si può vivere tranquillamente in stato di grazia disconoscendo la natura stessa.

Nei giorni scorsi ha trovato conferma ufficiale la notizia che l’8 febbraio scorso il papa ha ricevuto il superiore della Fraternità Sacerdotale di San Pio X (FSSPX) don Davide Pagliarani. L’incontro è stato assai cordiale e insieme hanno ricordato i comuni trascorsi in Argentina dove don Pagliarani è stato superiore di distretto prima di essere eletto a capo dei lefebvriani di tutto il mondo. I quali sono in piena espansione avendo da qualche anno terminato e riempito di aspiranti al sacerdozio un grande seminario negli Stati Uniti, il quarto della serie. Il Piemonte costituisce fin dai primordi una roccaforte della Fraternità in Italia con il priorato di Montalenghe e con i centri di Messa di Torino in via San Quintino e di Cuneo, quest’ultimo sempre più affollato di fedeli. Oggi poi la situazione dei lefebvriani costituisce un vero paradosso, uno dei tanti di questo pontificato. Mentre ai sacerdoti diocesani è interdetta da Traditionis Custodes l’amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali e la celebrazione di matrimoni e funerali con i libri liturgici antecedenti alla riforma, i fedeli che si recano dai sacerdoti della Fraternità non hanno alcun problema. Papa Francesco li ha infatti autorizzati in via permanente a ricevere lecitamente e validamente le confessioni e a celebrare i matrimoni. Ma vi è molto di più. Fin dal 2015 lo stesso pontefice ha concesso al superiore generale della Fraternità i poteri di giudice di prima istanza in un processo canonico nei confronti di un suo sacerdote. A che cosa può preludere tutto ciò? Diversamente da Benedetto XVI, a Bergoglio non interessano i problemi dottrinali e Pagliarani – diversamente dal predecessore monsignor Bernard Fellay – non preme per il riconoscimento canonico della Fraternità. A Roma pensano che la prossima concessione pontificia riguarderà la possibilità di poter consacrare – su indicazione di Pagliarani – nuovi vescovi di cui necessità l’espansione dei seguaci di monsignor Marcel Lefebvre.