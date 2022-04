Cisl Scuola in testa elezioni Rsu "risultato storico"

Quando mancano una ventina di scuole allo spoglio definitivo delle elezioni per le Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) in provincia di Torino, che si concluderà lunedì mattina, la Cisl Scuola è in testa con 8.420 voti e un distacco di circa 1.239 voti dalla seconda organizzazione sindacale. "In questa tornata elettorale, la Cisl Scuola - afferma la segretaria generale Cisl Scuola Torino-Canavese, Simona Sacchero - ha presentato le sue liste in istituti scolastici dove in passato non era presente. Qualora i risultati venissero confermati lunedì mattina, quando ci saranno gli esiti del voto anche delle restanti 20 scuole della provincia, sarebbe un risultato storico per la nostra organizzazione sindacale. Aspettiamo, però, i dati conclusivi prima di cantare vittoria".