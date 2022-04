Scomparso da casa, 83enne ritrovato in un bosco

E' stato ritrovato questa mattina, dopo diverse ore di ricerca, anche nella notte, un 83enne scomparso a Cabella Ligure (Alessandria) dal pomeriggio di ieri. A dare l'allarme ai carabinieri i familiari, non vedendolo rientrare nella casa di frazione Centrassi. L'anziano, che soffre di demenza senile, è stato rintracciato in una zona boschiva in condizioni giudicate critiche dal 118 e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Alessandria. All'attività di ricerca hanno partecipato anche Vigili del Fuoco con Ucl (Unitaà Comando Locale), Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), elicottero del Reparto Volo Piemonte con "Drago 125", unit cinofile e personale di Novi Ligure. Mobilitati anche Soccorso Alpino e volontari di Protezione Civile.