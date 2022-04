Maltempo: in Piemonte gelate in pianura, -28 sul Monte Rosa

Termometro in brusco calo la notte scorsa, in Piemonte. Gelate in campagna e in zone collinari, minima sottozero ad Asti (-1), Marene (Cuneo -0,9). Fabbrica Curone (Alessandria, -1,5). Quasi ovunque, però, è cessato il vento che per due giorni era stato tempestoso, con raffiche fino a 90-100 kmh orari anche in pianura. La rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato minime di -14,5 sopra Bardonecchia (Torino), -17,6 alla Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso, -27,8 alla Capanna Margherita, il rifugio a 4.554 metri di altitudine sul Monte Rosa.