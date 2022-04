Torino: controlli movida, multe e due denunciati da Polizia

Due persone sono state denunciate la scorsa notte durante i controlli di polizia nel centro di Torino, in particolare in piazza Santa Giulia, San Salvario, Piazza Vittorio Veneto e Piazza Valdo Fusi, interessate dalla movida. In un locale un cliente è stato denunciato per sostituzione di persona dopo che aveva esibito un green pass di un altro. Sanzione da oltre seimila euro, è stata elevata nei confronti di un esercizio commerciale di via Borgaro per la vendita di bevande alcoliche oltre l'orario consentito. In un circolo privato di via Stradella l'organizzatore di una festa a pagamento con 212 persone e l'esibizione di due cantanti è stato denunciato dagli agenti. Sprovvisto di licenze di pubblico spettacolo e di somministrazione, è accusato di apertura abusiva di luoghi di spettacolo.