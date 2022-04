Bit: Piemonte, da Eurovision a incontro mondiale enologia

Dal Festival dell'economia all'Eurovision, fino al grande appuntamento con la sesta conferenza mondiale dell'enoturismo ad Alba. "E non dimentichiamo che con i suoi eventi il Piemonte è diventata la regione europea dello sport", ha aggiunto l'assessore regionale al Turismo del Piemonte, Vittoria Poggio, illustrando alla Bit di Milano le proposte della Regione. "Come Regione cerchiamo di lavorare in una sinergia pubblico privato che ci permette di presentarci al meglio - ha detto ancora Poggi -. Certo il periodo non è un periodo facile, c'è una guerra in atto, aumentano le bollette che spaventano le imprese e un po' tutti". "Ma noi siamo fiduciosi - ha concluso - perché stiamo facendo un grande lavoro già evidenziato nel 2021 con la presentazione dei flussi turistici che ha dimostrato per l'anno scorso una crescita di interesse e di partecipazione per la nostra regione che tocca quasi il 54% e nei primi mesi del 2022 c'è un interesse di più del 33%: quindi la nostra regione è considerata una regione sicura in termine di salute, di tutto quello che è importante per dare serenità e tranquillità al turismo".